Política ‘Falei com tristeza’, diz goiano sobre relato de luto e sequelas à CPI da Covid Representante do Centro-Oeste entre familiares de vítimas da Covid-19, aposentado reforçou discurso de dor e repúdio às ações do governo Bolsonaro

A CPI da Covid recebeu nesta segunda-feira (18) familiares de vítimas da pandemia. Os depoimentos foram carregados de dor, luto e repúdio às ações do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária. Ainda reforçaram a pleito do grupo majoritário da comissão de que é preciso criar uma pensão para órfãos da pandemia. Os convidados representaram diferentes regiões do Brasil. O ...