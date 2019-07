Política 'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', diz Bolsonaro Declaração foi uma resposta de Bolsonaro a uma pergunta sobre desigualdade e combate à pobreza no País

Para o presidente Jair Bolsonaro, não há fome no Brasil. "Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira", disse ele em café da manhã com jornalistas estrangeiros nesta sexta, 19. "Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não". Ele disse que "você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns...