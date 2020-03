Política ‘Falar em desrespeito à crise é ato de má-fé’, diz Asmego

“Alegar desrespeito à crise (provocada pelo coronavírus) é ato de má-fé, pois a licença-prêmio remete ao ano de 2018”, disse a presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), a juíza Patrícia Carrijo, ao ser questionado pelo POPULAR sobre o momento inadequado para o início do pagamento do benefício.Procurada na quinta-feira (26), por meio da ass...