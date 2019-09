Política 'Fala de Bolsonaro na ONU vai afetar as perspectivas do agronegócio brasileiro', afirma diplomata Para embaixador, presidente visa consolidar apoio de segmento que lhe deu vitória e ignora ótica internacional

Embaixador aposentado com mais de quatro décadas de carreira no Itamaraty, o diplomata Rubens Ricupero acredita que o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da Nações Unidas (ONU) pode ter reflexos negativos em acordos comerciais e na relação com investidores estrangeiros. Subsecretário da ONU entre 1995 e 2004, quando comandou a Conferência das Na...