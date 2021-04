Política Fala de Bolsonaro a Kajuru deixa todos perplexos, diz ministro do Supremo Em um trecho do diálogo, o presidente sugere a pressão sobre o STF com pedidos de impeachment contra ministros

O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal diz que as afirmações do presidente Jair Bolsonaro em conversa gravada com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) deixam “a todos perplexos”. "Em tempos estranhos nada surpreende, deixa a todos perplexos", afirmou ao Painel, da Folha de S.Paulo. O senador divulgou no domingo (11) uma gravação da conversa...