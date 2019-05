Política Fachin recusa pedidos de liberdade de deputados do Rio de Janeiro Parlamentares estão presos desde o ano passado no âmbito da Operação Furna da Onça

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou quatro pedidos de liberdade que haviam sido feitos por deputados estaduais do Rio de Janeiro presos preventivamente desde o ano passado no âmbito da operação Furna da Onça, que investiga a relação dos parlamentares estaduais com corrupção e loteamento de cargos públicos. São eles: André Corrêa (DEM),...