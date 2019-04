Política Fachin nega recurso contra condenação de Delúbio Soares

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento - julgou inviável - a recurso da defesa do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares contra sua condenação pelo ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, por lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada na a...