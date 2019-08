Política Fachin mantém Geddel na prisão pelo bunker dos R$ 51 milhões Ex-ministro dos governos Lula e Temer foi preso em 8 de setembro de 2017 após apreensão de dinheiro vivo em um apartamento na Bahia

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima (Governos Lula e Temer) para revogação de sua prisão preventiva. Fachin também negou domiciliar para Geddel, preso em 8 de setembro de 2017, após a apreensão de R$ 51 milhões em dinheiro vivo em um apartamento em Salvador no âmbito da Operação Tesouro P...