Política Fachin manda Bolsonaro respeitar lista tríplice de universidades Decisão envolve escolha de reitores

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin determinou nesta quinta-feira (10) que o presidente Jair Bolsonaro tem de seguir a lista tríplice das universidades na escolha de reitores. A decisão do ministro foi apresentada em uma ação em que a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pede que o presidente seja a obrigado a escolher o 1º colocado da lista,...