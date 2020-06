Política Fachin e Mello condenam ex-deputado Aníbal Gomes

Em sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal realizada na terça-feira, 2, os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela condenação do ex-deputado federal Aníbal Gomes - aliado do senador Renan Calheiros - e do assessor Luís Carlos Batista de Sá no âmbito da Lava Jato. O relator e o revisor do caso, respectivamente, consideraram que Aníbal e Luís C...