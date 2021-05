Política Fachin diz que populismo que ronda democracia brasileira é 'antessala do golpe' Ministro, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022, diz que é necessário preservar o sistema eleitoral brasileiro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin afirmou que o populismo totalitário é a “antessala do golpe“. Para ele, esse é um perigo que ronda a democracia brasileira. Fachin, que será o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições de 2022, diz que é necessário preservar o sistema eleitoral brasileiro. “O populismo totalitário ronda ...