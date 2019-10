Política Fachin decreta prisão de Nelson Meurer Ex-deputado federal paranaense é o primeiro político a ser condenado pelo próprio Supremo no âmbito da operação

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decretou a prisão do ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR), primeiro político a ser condenado pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato. É a primeira vez que Fachin manda prender um ex-parlamentar condenado pelo próprio STF dentro da investigação que apura um esquema de desvio de re...