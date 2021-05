Política Fachin autorizou PF a buscar provas contra Toffoli, diz jornal O inquérito investiga suposto recebimento de R$ 4 milhões em troca de favorecimento em processos sobre dois prefeitos do Estado do Rio de Janeiro no TSE

Os dados de duas operações relacionadas à Lava Jato do Rio foram utilizados em uma apuração preliminar da Polícia Federal que resultou no pedido de inquérito contra o ministro Dias Toffoli. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin autorizou a PF a buscar provas. Fachin aceitou o argu...