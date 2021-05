Política Facebook entrega à CPI da Covid vídeo com declarações polêmicas de Ramos e Guedes No mesmo material, o ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, disse que o presidente Jair Bolsonaro está com a vida em risco

O Facebook entregou à CPI da Covid o vídeo de uma reunião em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sem saber que era gravado, reclamou do programa de bolsas em universidades do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), citando o caso do filho de seu porteiro que foi beneficiado. No mesmo material, o ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, disse que to...