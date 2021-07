Política Fabricante da Covaxin rompe acordo com a brasileira Precisa Bharat Biotech anunciou que rescisão com representante no Brasil tem efeito imediato; contrato de venda de 20 milhões de doses ao governo é investigado

A fabricante da vacina indiana Covaxin, Bharat Biotech, anunciou nesta sexta-feira (23) que rescindiu um acordo que mantinha com a brasileira Precisa Medicamentos para trazer doses do imunizante ao país.Em comunicado, a empresa indiana diz que a rescisão tem “efeito imediato”. Na prática, a medida deve acelerar o cancelamento do contrato que o Ministério da Saúde mantém c...