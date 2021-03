Política Fabiano Bissoto é nomeado para a Secretaria de Administração de Goiânia Novo titular é indicação do deputado estadual e presidente municipal do Republicanos, Jeferson Rodrigues; Marcela Araújo vai para assessoria da Seplam

Assessor do deputado estadual e presidente municipal do Republicanos, Jeferson Rodrigues, Fabiano Bissoto foi nomeado nesta quinta-feira (25) para a Secretaria Municipal de Administração de Goiânia, em meio a reforma da equipe feita pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O POPULAR já havia informado na semana passada que ele tinha sido convidado para o cargo. Fabiano assume o lugar de Marcela Araújo Teixeira, que estava no comando da pasta desde a gestão do ex-prefeito Iris Reze...