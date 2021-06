Política Fabiana Zamalloa fala sobre mobilização do MP para alteração na Lei de Improbidade Em seis perguntas, a promotora de Justiça explica problemas, mudanças e benefícios de projeto aprovado na Câmara

A promotora de Justiça Fabiana Zamalloa fala da mobilização do Ministério Público contra as alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) aprovadas na Câmara. Quais os maiores problemas nas mudanças na LIA? O projeto não é o original, que foi debatido com a sociedade, que passou por comissões, discutido com juristas. O que se fez foi atropelar tudo...