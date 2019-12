Política Férias de 60 dias por ano custam R$ 56 mi em Goiás Membros do Judiciário e Ministério Público têm direito a dois meses de férias no ano; privilégio tem sido questionado pela equipe econômica do governo Bolsonaro, que avalia cortes

O direito de membros do Judiciário e Ministério Público a mais de 30 dias de férias remuneradas anuais custa ao menos R$ 56 milhões aos cofres públicos por ano. Esse foi o valor pago a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e a procuradores e promotores de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO) por duas ou mais férias em 2018.O lev...