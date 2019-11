Política Extinção de municípios assusta prefeitos Pelos critérios da PEC, Goiás pode perder 92 municípios; metodologia que mede arrecadação própria é questionada por entidades

A possibilidade de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total assustou prefeitos de Goiás. Ela consta na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, entregue pelo governo federal na terça-feira (05) ao Congresso. A previsão é de que 92 cidades no Estado possam deixar de existir, 37,4% ...