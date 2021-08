Política Expectativa para Iris Rezende ter alta da UTI aumenta Ex-prefeito de Goiânia tem demonstrado evolução no quadro clínico e respira de forma espontânea

Diante da evolução do quadro clínico do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado, de 87 anos, a expectativa para alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia para os próximos dias aumenta. As informações repassadas pela equipe médica são de que o paciente respira de forma espontânea e os órgãos têm apresentado b...