Política Exoneração de Weintraub é publicada no D.O. após ex-ministro viajar para os EUA Ato foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado, 20, mesmo dia em que se apresentou como ministro ao desembarcar nos Estados Unidos

No mesmo dia em que se apresentou como ministro ao desembarcar nos EUA, Abraham Weintraub foi exonerado do cargo de chefe do Ministério da Educação. O ato foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado, 20, em edição extra, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto diz apenas que o ministro foi exonerado "a pedido" nesta data. Após o ...