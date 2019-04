Política Executivos relatam propina de R$ 97 mi ao PSDB de SP; Serra seria o maior beneficiado O senador teria recebido R$ 39,1 milhões, obtidos em contratos de obras de infraestrutura com o governo de São Paulo, para caixa 2 de campanhas políticas

Delações de executivos das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez apontam que o senador José Serra, políticos do PSDB de São Paulo e operadores ligados ao grupo cobraram ao menos R$ 97,2 milhões em propinas ao longo de 8 anos, segundo reportagem do portal UOL publicada nesta sexta-feira (25). Investigados na Justiça Eleitoral no TJ-SP ...