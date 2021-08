Política Executivo envia 7 projetos e 11 vetos para Alego Também foi encaminhado projeto que altera critérios e condições de promoção dos oficiais da ativa da Polícia Militar

A Assembleia Legislativa de Goiás recebeu nesta terça-feira (3) pacote com 18 matérias do governo estadual, sendo sete projetos de lei e 11 vetos a propostas apresentadas por deputados estaduais. A sessão de ontem marcou o início do semestre Legislativo. Entre os projetos que começaram a tramitar está a proposta de mudanças nas regras para realização de concurso...