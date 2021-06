Política Executiva do MDB remarca eleição do diretório estadual para 2 de julho Decisão foi tomada pela maioria dos membros da executiva do partido. O único voto contrário veio do deputado estadual Paulo Cezar Martins, que é vice-presidente da sigla

A executiva do MDB decidiu no início da noite desta segunda (21) cancelar a eleição do diretório estadual que foi realizada na sexta. O partido também marcou nova data para o pleito, que será realizado no dia 2 de julho. A decisão foi tomada pela maioria dos membros da executiva do partido. O único voto contrário veio do deputado estadual Paulo Cezar Martin...