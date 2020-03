Política Exclusivo: ‘Foi a pior experiência que já passei’, diz Gustavo Mendanha sobre dias em UTI Em sua primeira entrevista após receber alta médica, prefeito narra como foram os dias do tratamento de uma trombose venosa

“Vim dar uma olhada nesse menino.” Foi o que disse Dona Sônia, mãe do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), ao entrar na casa do filho, que havia acabado de sair do hospital após nove dias internado em decorrência de uma trombose. Ela, que mora no mesmo condomínio, entrou pedindo para não ser fotografada por não estar “arrumada para isso” e, depois...