Política Excluído de reunião ministerial, Mourão diz que “sente falta” de encontros Vice-presidente disse não ter sido convidado para reunião ocorrida nesta terça-feira (15)

Fora de mais uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com a equipe ministerial, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nessa terça-feira (15) que “sente falta” de participar dos encontros. “Não, não fui convidado”, disse. “Sinto, sinto falta [de participar]. A gente fica sem saber o que está acontecendo”, afirmou em conversa com jornalistas na chegad...