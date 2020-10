Política Exames de Maguito Vilela têm apontado melhora no quadro clínico Médico diz que candidato segue na UTI, mas está evoluindo bem

Os exames do ex-governador e candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB), têm apontado melhora em seu quadro clínico, segundo informações do médico pneumologista Marcelo Rabahi, que também é genro do emedebista. O profissional disse na manhã desta quinta-feira (29) que Maguito está evoluindo bem, está acordado, lúcido, fazendo fisioterapia e voltou a se a...