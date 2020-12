Política Exames de Maguito mostram controle inflamatório dos pulmões O prefeito eleito está desde ontem em uma UTI comum, já que não tem mais coronavírus

Os exames laboratoriais e de imagem realizados no prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) mostraram um controle no quadro inflamatório dos pulmões. É o que informa o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (4) pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O emedebista está internado na unidade em São Paulo desde um agravamento no quadro de Covid-19. Sem o vírus no corpo, d...