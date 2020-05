Política Exames de Bolsonaro deram negativo para coronavírus; veja os documentos AGU decidiu, na terça-feira (13), se antecipar a uma decisão do Supremo e informou que entregou ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso no STF, os resultados

Os exames apresentados pela defesa do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) mostram que o chefe do Poder Executivo não estava infectado pelo novo coronavírus na época dos testes. O presidente entregou exames com codinome (Airton Guedes e Rafael Augusto), mas o CPF, o RG e os documentos informados nos papéis são de Bolsonaro. Os exames foram ...