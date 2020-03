Na tarde desta quinta-feira (19), o senador Luiz Carlos do Carmo (MDB-GO) divulgou que os exames que fez para coronavírus deram negativo. O parlamentar apresentou suspeita para a doença na segunda-feira (16).

Os testes foram realizados no Hospital Órion, em Goiânia. O senador diz ter sido atendido pelo médico Célio Augusto de Paula Nunes, a quem elogiou.

Em vídeo, o parlamentar lembra que esteve na região Norte do Estado e, por isso, quando teve sintomas de resfriado, decidiu fazer os exames. “Quero dizer que estou bem, vou trabalhar e vamos cuidar da saúde”, disse.

O emedebista, que tem 61 anos, por meio de sua assessoria, informou, na segunda, que não teve contato direto com diagnosticados com a doença, mas se reuniu em Brasília com pessoas que tiveram contato com contaminados.