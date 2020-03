O resultado do exame do deputado estadual Cláudio Meirelles (PTC) para o novo coronavírus deu negativo, conforme divulgado na noite deste domingo (22) pelo parlamentar para a equipe do POPULAR.

O deputado fez os testes na última segunda-feira (16) pois estava gripado. Cláudio chegou a ir para sessões da Assembleia Legislativa de Goiás usando uma máscara, durante a última semana.

Na último dia 12, quinta-feira, o parlamentar entregou máscaras para as pessoas que estavam próximas durante uma sessão da Assembleia. Ao POPULAR, na época, Cláudio Meirelles disse acreditar que os sintomas não se encaixavam com o coronavírus.