Três dias após o falecimento do empresário e vereador de Cristalina Bernardo Vaccaro Fachinello, de 42 anos, em decorrência da Covid-19, o pai dele, João Carlos Fachinello, também não resistiu à doença. Ele morreu nesta quinta-feira (30), em um hospital de Catalão.

João Fachinello foi vice-prefeito (2013-2016), vereador (1989-1992 e 2001-2004) e presidente da Câmara Municipal (1989-1990 e 2001-2003) de Cristalina. Devido à pandemia, um funeral não deverá ser realizado.

Na última quarta-feira (29), um dos filhos do político, João Vaccaro Fachinello havia se manifestado sobre o estado de saúde do seu pai. “Estou preparado para o que vier. Entrego a decisão da vida de meu pai nas mãos de Deus. Fiz o que eu podia. Lutarei até o final. Acredito no milagre. Só peço sabedoria para passar por tudo isso e entender o seu real significado", escreveu.

Também pelo Facebook, o Rotary Club de Cristalina lamentou a morte de João, que foi um dos fundadores da entidade.



Morte de Bernardo

Bernardo faleceu na última segunda-feira (27). Ele procurou atendimento na rede pública na semana anterior e ficou dois dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na última sexta-feira (24), ele teve uma piora em seu quadro e precisou ser transferido para uma unidade particular em Catalão. Mesmo assim, ele não resistiu e faleceu na tarde de segunda-feira.

A mãe de Bernardo, Neri Neusa Fachinello, e a avó, Rosa Campagnolo, também foram diagnosticadas com Covid-19.