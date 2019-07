Política Ex-senador Edison Lobão, filho e nora viram réus na Lava Jato

A Justiça Federal aceitou denúncia da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná contra o ex-senador Edison Lobão (MDB) e outros cinco investigados por corrupção no contrato de construção da Usina de Belo Monte. A acusação formal do Ministério Público Federal também alcança o filho Márcio Lobão e a nora Marta Lobão e relata pagamento ilícitos, entre 2011 e 2014, no ...