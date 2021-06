Política Ex-secretário de Saúde do Amazonas diz que falta de oxigênio durou dois dias Marcellus Campêlo prestou depoimento hoje na CPI da Pandemia

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo causou reação de parte dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado nesta terça-feira (15) ao dizer que a rede de saúde do estado registrou a intermitência de abastecimento de oxigênio apenas nos dias 14 e 15 de janeiro. Segundo ele, a situação se diferencia da fila de compra das p...