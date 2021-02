Política Ex-secretário de Goiás, Joaquim Mesquita pode assumir comando do Metrô de São Paulo, diz jornal Publicação diz que ofício foi enviado pelo secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldy, ao Ministério da Justiça com pedido de disposição do delegado da Polícia Federal

O ex-secretário de Segurança Pública de Goiás Joaquim Mesquita pode assumir o comando do Metrô de São Paulo após convite feito pelo secretário de Transportes do Estado, Alexandre Baldy, que é também presidente do Progressistas em Goiás. A informação foi publicada pela Coluna Painel, da Folha de São Paulo, nesta segunda-feira (8). Conforme a publicação, Baldy pediu ...