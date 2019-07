Política Ex-procurador-geral de Justiça de Goiás Amaury de Sena Aires morre aos 78 anos Corpo de Amaury está sendo velado e será sepultado em Ribeirão Preto

O procurador de Justiça aposentado Amaury de Sena Ayres, de 78 anos, morreu no domingo (07), em Ribeirão Preto (SP). A causa da morte não foi revelada. O corpo de Amaury já está sendo velado na mesma cidade paulista e será sepultado no mesmo local. Natural de Arraias (TO), Amaury se formou em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1968, foi procurador-geral de Jus...