Política Ex-presidentes do Brasil recebem novos carros do Palácio do Planalto Compra realizada pelo Governo cumpre decreto de 1987. Modelos custaram R$ 100 mil por unidade

Na quarta-feira (5), ex-presidentes do Brasil receberam novos carros comprados pelo Palácio do Planalto. Trata-se de veículos oficiais a que os antigos gestores do País têm direito. São beneficiados José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Os novos carros são do modelo Honda Civic e custam...