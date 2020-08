Política Ex-presidente da Juceg também é preso em desdobramento da Lava Jato Além dele, foi preso o secretário estadual de transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, que já foi ministro das Cidades e é presidente do Progressistas em Goiás

Rafael Lousa, que é ex-presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), também foi preso durante a Operação Dardanários, um desdobramento da Lava Jato. Segundo informações preliminares, ele foi levado, nesta quinta-feira (6), para a sede da Polícia Federal em Goiás e está a caminho da unidade neste momento. Além dele, foi preso o secretário estadual de transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, que já foi ministro das Cidades e é presidente do Progressistas em Go...