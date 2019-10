Política Ex-prefeito é preso recebendo propina na prefeitura Segundo a polícia, Carlos Aymar, que é casado com a prefeita da cidade, Lili Aymar, estaria cobrando propina para aprovação de projeto de casas populares de uma cooperativa habitacional

O ex-prefeito de Araçariguama Carlos Aymar foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 14, acusado de receber propina, no interior do prédio da prefeitura da cidade do interior paulista. Aymar é casado com a prefeita do município, Lili Aymar (PDT). O secretário de governo Israel Pereira da Silva também foi preso. Segundo a Polícia Civil, os dois estariam cobrando o...