Política Ex-prefeita de Valparaiso de Goiás é condenada por improbidade administrativa Gestão da professora Lucimar (PT) teria firmado contratos de alvenaria e elétrica com dispensa de licitação

A primeira Turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) condenou a ex-prefeita de Valparaiso de Goiás Lucimar Conceição do Nascimento, a Professora Lucimar (PT), por improbidade administrativa. Além dela, o ex-ordenador de despesas do município, Sidiclei da Silva Patrício, também foi condenado. O motivo é a dispensa de licitação, que re...