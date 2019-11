Política Ex-políticos viram lobistas e abrem portas para empresários no Congresso Ex-parlamentares usam influência para defender interesses privados nos gabinetes do Congresso e abrir portas para empresários

Numa casa de 1.800 metros quadrados, com piscina, bosque e jardim, numa região nobre de Brasília, o Lago Sul, funciona um dos escritórios de lobby mais movimentados da capital federal atualmente. É desse local, descrito como “suntuoso” por políticos, que o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) exerce sua nova função de abrir as portas do poder à iniciativa privada. E ele n...