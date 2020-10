Política Ex-governador Marconi Perillo é condenado por caixa 2 Tucano foi considerado culpado da prática na campanha eleitoral de 2006, quando foi eleito senador; defesa informou que haverá recursos

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) foi condenado a prestar serviços comunitários e a pagar R$ 18 mil por uso de caixa 2 na campanha eleitoral de 2006, quando foi eleito senador. Trata-se da primeira condenação criminal do tucano, que também pode perder direitos políticos por 1 ano e 8 meses depois do trânsito em julgado do processo. A decisão é do juiz eleitoral ...