Política Ex-governador do DF, Rodrigo Rollemberg é vacinado contra a Covid-19 em Goiás Imunização ocorre após embate recente entre os governadores de Goiás e do Distrito Federal

Neste domingo (25), o ex-governador do Distrito Federal (DF) Rodrigo Rollemberg (PSB), de 61 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Luziânia, cidade goiana no entorno do Distrito Federal. A campanha de vacinação da cidade, onde o político tem uma fazenda, já contempla pessoas a partir de 61 anos. No DF, a faixa etária é para 62 anos ou mais. Vacinado!!!!...