Política Ex-governador de Brasília, Agnelo Queiroz é alvo de busca e apreensão Operação foi deflagrada pelo MPDFT. Ex-secretário da Saúde também é alvo

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) realiza nesta quinta-feira (23) a Operação Alto Escalão para cumprir 13 mandados de busca e apreensão. A investigação apura suposta corrupção na compra de leitos hospitalares pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal durante a gestão do ex-governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Entre os alv...