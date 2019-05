Política Ex-executivo da Vale nega responsabilidade por rompimento de barragem de Brumadinho Rodrigo Melo disse que a Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), não tinha risco iminente de ruptura

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga o rompimento da Barragem de Brunadinho (MG), ouviu nesta quinta-feira (16) o ex-gerente-executivo operacional da Vale no complexo minerário Paraopeba (MG), Rodrigo Melo. Melo disse que a Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), não tinha risco iminente de ruptura. Mesmo ampara...