Ex-dirigentes do PSDB de Goiás declaram apoio à candidatura de Eduardo Leite à presidência em 2022

Um grupo de seis ex-dirigentes do PSDB de Goiás divulgou, nesta terça-feira (5), uma carta aberta em que declara apoio à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à presidência da República em 2022. Entre os signatários da carta estão o ex-governador de Goiás, José Eliton, e o ex-deputado federal Giuseppe Vecci. Ao manifestar apoio à candidatura de Lei...