Política Ex-diretor da Saúde acusado de pedir propina na gestão Bolsonaro é preso após ordem de presidente da CPI da Covid Omar Aziz afirmou que Roberto Ferreira Dias mentiu em diversos pontos de sua fala e por isso determinou que a Polícia Legislativa "recolhesse" o ex-diretor do ministério

Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi preso nesta quarta-feira (7) após determinação do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, exonerado do cargo do governo de Jair Bolsonaro na semana passada após denúncia de pedido de propina revelada pelo jornal Folha de S.Paulo. Aziz afirmou que o depoente mentiu em divers...