Política Ex-desembargador é condenado à perda da aposentadoria Decisão de primeira instância, que também condenou Carlos Cachoeira, seu irmão e um assessor, determina multas que somam R$ 66 mi

Ex-desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 18ª região, Júlio César Cardoso de Brito foi condenado, no último dia 4, à perda da aposentadoria pela 8ª Vara de Justiça Federal de Primeira Instância em Goiânia. Ele é investigado por ter supostamente favorecido a organização criminosa de Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, inte...