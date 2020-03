Política Ex-deputado Samuel Almeida assume comando do Pros em Goiás O secretário estadual de Indústria e Comércio, Wilder Morais, anunciou sua saída do partido nesta segunda-feira (2)

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia Samuel Almeida assume o comando do Pros em Goiás, com a saída do secretário estadual de Indústria e Comércio, Wilder Morais, do cargo. Em nota divulgada nesta segunda-feira (2), a direção nacional do partido informou que “o Pros está animado com a chegada de Samuel...