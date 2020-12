O ex-deputado estadual em Goiás Daniel Messac de Morais é apontado em publicação da revista Veja como um dos maiores destruidores da floresta amazônica em 2020. Conforme a edição, uma recente investigação mostrou que o político seria o dono de uma fazenda em São Félix do Xingu (PA) e, que no local, foram queimados ilegalmente 5.157,23 hectares, o equivalente a 214 Maracanãs. Fotos de satélite mostraram a degradação desse maio deste ano.

A revista informa que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de R$ 50 milhões a Messac, o valor máximo previso para penalizar infratores. A reportagem solicitou posicionamento do Ibama, que até o momento não respondeu os questionamentos.

Os dois acessos possíveis ao lugar partiam de dentro de uma propriedade de 1.155 hectares chamada Fazenda Castanheira, que, segundo a Veja, está registrada em nome de Messac. “No local das infrações, foram encontrados acampamentos onde dez homens atuavam com tratores e motosserras para derrubar a vegetação. Havia até uma pista de avião de 750 metros de extensão e 50 metros de largura para aeronaves despejarem sementes de capim na região, a fim de transformar a área num grande pasto”, informou a publicação.

Em nota enviada à Veja, a defesa de Messac disse que ele não cometeu infrações, que a área desmatada não lhe pertence e que uma ação judicial foi movida para pedir a anulação do processo. A reportagem tenta contato com a defesa do ex-deputado. O espaço permanece aberto para manifestação.